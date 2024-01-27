PBB Pecat Staf yang Diduga Terlibat dalam Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober

PBB pecat staf yang diduga terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober (Foto: AFP)

GAZA - Komisaris jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA mengumumkan pada Jumat (26/1/2024) bahwa telah memecat anggota staf yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 di Israel.

“Pemerintah Israel telah memberikan informasi kepada UNRWA tentang dugaan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA dalam serangan mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober,” kata Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan pada Jumat (26/1/2024).

BACA JUGA: Sekjen PBB Berharap Israel Patuhi Keputusan Pengadilan Internasional Soal Perang Gaza

Dia menegaskan keputusan tersebut untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan.

BACA JUGA: Hamas Sambut Baik Keputusan Pengadilan Internasional agar Israel Lakukan Semua Langkah Cegah Genosida di Gaza

Lazzarini mengatakan penyelidikan sedang dilakukan terhadap dugaan keterlibatan para karyawan dan mereka yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban "termasuk melalui tuntutan pidana."

“Tuduhan mengejutkan ini muncul ketika lebih dari 2 juta orang di Gaza bergantung pada bantuan penyelamatan nyawa yang telah diberikan oleh Badan tersebut sejak perang dimulai,” katanya.

“Siapapun yang mengkhianati nilai-nilai fundamental PBB juga mengkhianati mereka yang kami layani di Gaza, di seluruh kawasan dan di tempat lain di seluruh dunia,” lanjutnya.

CNN telah menghubungi UNRWA dan pihak berwenang Israel mengenai informasi yang diberikan Israel kepada UNRWA dan sifat dugaan keterlibatan karyawan UNRWA.

(Susi Susanti)