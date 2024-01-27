Alam Ganjar Dorong Kreativitas Pelajar Tingkatkan Kualitas Pendidikan

TANGSEL - Seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini, mendorong masyarakat untuk semakin terampil dalam meningkatkan kreativitasnya.

Namun, teknologi informasi juga harus diberangi dengan edukasi serta literasi yang baik terkait pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri. Agar nantinya setiap masyarakat bisa menyaring informasi atau berita yang tidak sesuai.

Di hadapan ratusan pelajar yang hadir di Sejenak Kopi, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, putra tunggal Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyampaikan fondasi awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Alam, kreativitas itu muncul tak lepas dari keberadaan akses internet secara merata. Sehingga hal tersebut harus menjadi prioritas utama agar akses informasi dan pendidikan menjadi hal utama dalam membangun peradaban.

"Infrastruktur digital atau internet bisa jadi fondasi awal membentuk learning management sistem yang baru tapi internetnya harus ada dulu. Zero blank spot harus tercover seluruh titik Indonesia dengan cepat dan terjangkau," ujarnya.

Dilanjutkan dia, saat ini Indonesia menyandang status sebagai masyarakat dengan penggunaan internet paling lama di dunia. Hal ini sudah menjadi alasan mengapa internet itu penting dalam menunjang keberlangsungan hidup.

"Internet sudah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari, sejauh ini belum jadi fokus bersama bagaimana internet jadi fondasi aktifitas sehari-hari, karena masyarakat sudah hampir tergantung dengan keberadaan internet," ungkapnya.