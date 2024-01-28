Cerita Lucu Atikoh, Ganjar dan Basarah saat Pergi Haji

MALANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, mengungkapkan kedekatannya dengan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Secara khusus, Atikoh pun menceritakan kedekatan suaminya, Ganjar Pranowo dengan Ahmad Basarah yang telah terjalin sejak menjadi Anggota DPR RI.

Dikatakannya, Basarah telah banyak berkorban untuk Ganjar Pranowo. Di mana, cerita itu terungkap ketika Ganjar Pranowo bersama Atikoh menunaikan ibadah haji bersama dengan Ahmad Basarah.

"Ada cerita lucu, saya sama Mas Basarah. Sejak Mas Ganjar masih di DPR RI sudah sangat akrab, termasuk ketika (ibadah) haji. Mas Basarah itu berkorban untuk Mas Ganjar," kata Atikoh.

Atikoh lalu menceritakan, saat itu Ganjar tak membawa gunting atau alat cukur rambut. Padahal, saat Tahallul, seorang pria harus mencukur rambutnya hingga botak.

Ketika itu, lanjut Atikoh, Ahmad Basarah membawa alat cukur rambut dan mempersilakan Ganjar untuk menggunakannya terlebih dahulu.

"Waktu itu Mas Ganjar tidak membawa gunting, tidak bawa cukuran rambut saat Tahallul. Ke kamarnya Mas Basarah, 'ini, ayo kita gantian siapa dulu?'. Mas Basarah korbankan, dia yang punya alat cukurnya. 'Sudah Mas Ganjar dulu saja,'. Mas Ganjar selesai potong set-set," ujar Atikoh.