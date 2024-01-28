Sambangi Ponpes Darun Najah, Atikoh Kagum dengan Perkembangannya

MALANG - Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darun Najah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024).

Dalam pantauan di lokasi, kehadirannya disambut hangat oleh para pengaruh Ponpes Darrun Najah. Tak hanya itu, ratusan santri dan santriwati pun mengerubungi untuk bersalaman dengan Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Atikoh dalam sambutannya, mengaku takjub dengan suasana di Ponpes yang didirikan oleh KH. Achmad Muchtar Ghozali, itu.