Hadiri Pengobatan Gratis di Malang, Ketua DPP Perindo: Bentuk Komitmen ke Masyarakat

MALANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal Christophorus Taufik tak menyangka antusiasme sambutan masyarakat yang luar biasa. Pasalnya dari dua kegiatan bazar murah dan pengobatan gratis di dua tempat yang dihadirinya, semuanya begitu antusias.

"Hari ini sambutannya sangat meriah, tadi di kabupaten (Malang) juga ada aktivitas lain, menampilkan kesenian tradisional. Kalau yang sore ini cukup banyak melibatkan RT RW, sampai membludak banyak," kata Christophorus Taufik, pada Minggu sore (28/1/2024), seusai pengobatan gratis pada Kelurahan Kotalama, Kedungkandang, Kota Malang.

Menurut Christ, sapaan akrabnya, antusiasme masyarakat di Kelurahan Kotalama luar biasa meski hujan deras cukup mengguyur. Bahkan karena antusiasme itulah kata Christophorus, acara bazar minyak goreng murah pembukaannya diajukan.