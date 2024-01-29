Caleg Perindo Alva Ruslina Gelar Kegiatan Tebus Murah Minyak Goreng di Cilandak Jaksel

JAKARTA – Calon Legislatif (caleg) DPRD Dapil 8 Jakarta dari Partai Perindo, sekaligus Wakil Ketua DPW RPA Perindo DKI Jakarta, Alva Ruslina pada Minggu (28/1/2024) menggelar kegiatan tebus murah minyak goreng yang dilaksanakan di RT 09, RW 03 kelurahan Cilandak, di Jakarta Selatan.

Alva mengatakan kegiatannya kali ini untuk mensukseskan program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern, peduli rakyat kecil, gigih, berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera melalui bantuan kepada masyarakat lewat tebus murah minyak goreng.

“Saya juga mengingatkan kepada mereka bahwa sampai perumpamaan ada masalah mereka bisa menghubungi kami di RPA lewat telepon perempuan dan anak untuk mendapatkan pendampingan umum secara gratis,” kata Alva kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta, Minggu.

Dengan menebus minyak goreng seharga lima ribu rupiah, Alva menuturkan bahwa pada hari ini sebanyak 200 minyak goreng telah diberikan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, Alva berharap kedepannya, program-program Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dapat terlaksana lebih baik dengan ditambah antusias warga yang selalu bersemangat seperti hari ini.