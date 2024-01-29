Tebus Murah Minyak Goreng dari Partai Perindo Tuai Bahagia Warga Cilandak

JAKARTA – Ratusan warga RT 09, RW 03 kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, berbondong-bondong mengantri kegiatan acara tebus murah minyak goreng yang dilakukan oleh Caleg DPRD Dapil 8 Jakarta dari Partai Perindo, Alva Ruslina pada hari ini, Minggu (28/1/2024).

Bertempat di salah satu rumah warga yang berlokasi di sana, Ririn sebagai salah satu warga mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tebus murah minyak goreng Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

BACA JUGA:

“Sangat membantu ya, karena walaupun hanya sekedar minyak tapi sangat membantu. Karena minyak itu kebutuhan banget gitu,” kata Ririn kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta, Minggu (28/1/2024).