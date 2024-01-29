Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Sosialisasi di Pasar Minggu, Caleg Perindo Alva Ruslina Dikerubuti Anak-anak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:24 WIB
Sosialisasi di Pasar Minggu, Caleg Perindo Alva Ruslina Dikerubuti Anak-anak
Caleg Perindo, Alva Ruslina (foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina melakukan sosialisasi di Kampung Utan, Gang Swadaya 1, RT 03/05, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (29/1/2024) ini. Alva pun disambut oleh kerubutan anak-anak, dia juga menyempatkan diri memberikan susu dan permen pada anak-anak di sekitar.

Berdasarkan pantauan, Caleg Alva sejatinya hendak melakukan sosialisasi di Kampung Utan tersebut. Puluhan warga pun telah menunggu di lokasi sejak siang tadi saat tahu Alva hendak mendatangi wilayahnya.

Tak sedikit puluhan warga tersebut yang membawa anak-anaknya untuk bertemu dengan Caleg Perindo tersebut. Begitu Alva tiba, dia lantas dikerubuti ibu-ibu dan anak-anaknya itu.

Wakil Ketua DPW RPA Perindo itu pun menanggapinya dengan senyuman hangat dan menyalami warga. Bahkan, Alva memberikan susu dan permen pada anak-anak yang menghampirinya satu-persatu.

"Saya datang untuk sosialisasi, disamping itu kita juga ada tebus minyak murah, lalu kita ada KTA Asuransi juga," ujar Alva pada puluhan ibu-ibu di lokasi, Senin (29/1/2024).

"Sebentar lagi tanggal 14 Februari, jangan berantem soal pilihan, mana saja itu pilihan masing-masing yah, tapi saya pesan untuk memperhatikan track recordnya karena itu mempengaruhi masa depan anak cucu kita ke depannya," kata Alva lagi.

(Awaludin)

      
