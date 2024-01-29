Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hadir di Yogya, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Pemimpin yang Perjuangkan Kepentingan Rakyat Kecil

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |01:08 WIB
Hadir di Yogya, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Pemimpin yang Perjuangkan Kepentingan Rakyat Kecil
Yenny Wahid. (Foto: TPN)
YOGYAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengajak masyarakat Yogyakarta untuk memilih capres-cawapres 03 Ganjar-Mahfud di pada Pilpres 2024 mendatang.

Sebab menurut Yenny, pasangan Ganjar-Mahfud sosok pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, kesetaraan dan demokrasi.

Hal ini disampaikan Yenny Wahid saat ikut melakukan kampanye pasangan capres nomor urut 03 Ganjar -Mahfud dalam acara yang bertajuk 'Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud' di Alun-alun Wates, Kulonprogo, Yogyakarta, Minngu (28/1/2024).

 BACA JUGA:

"Kita di sini karena kita menginginkan negara ini dipimpin oleh orang-orang yang mau berjuang untuk kepentingan masyarakat kecil, yang mau berjuang untuk kepentingan petani dan nelayan, yang mau berjuang untuk kepentingan guru-guru agama, kepentingan guru honorer, dan yang mau berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia," kata Yenny Wahid dalam orasinya.

Menurut Yenny, Ganjar-Mahfud pemimpin yang memperjuangkan kesetaraan, dan demokrasi, itu artinya semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan negara.

"Tukang minuman, tukang tahu gejrot, tukang parkir, dan saya yang anak presiden ini sama haknya di mata hukum dan negara. Tidak ada yang boleh diistimewakan, setiap warga negara selama dia membayar pajak dan taat hukum, maka dia berhak mendapatkan perlindungan dari negara kita," tegasnya.

Direktur Wahid Foundation ini mengungkapkan, Indonesia saat ini butuh sosok pemimpin seperti Ganjar-Mahfud yang berpihak pada para petani, nelayan, dan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan untuk anak muda.

 BACA JUGA:

"Negara ini harus hadir untuk semua anak bangsa, bukan anak satu keluarga saja. Negara ini butuh pemimpin seperti Ganjar Pranowo yang duduk makan lesehan bersama rakyatnya, seperti Mahfud MD peluru tak terkendali dalam memberntas korupsi," ucapnya.

Disamping itu, putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menyampaikan bahwa program Bansos, BLT dan PKH akan tetap dilanjutkan jika pasangan Ganjar-Mahfud terpilih di Pilpres 2024.

