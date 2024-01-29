Momen Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Sapa Warga Sumatera Utara

DELISERDANG - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turun serentak melakukan kampanye terbuka di Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Tiba di Bandara KNIA pada pagi hari, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD disambut Ketua Tim Kampanye Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumatera Utara, Paul Baja M Siahaan bersama jajaran pengurus partai koalisi pengusung.

Sesaat kemudian, Ganjar Pranowo dan Mahfud langsung berbagi kunjungan di mana Ganjar Pranowo mengunjungi Kampung Kurnia Belawan, kemudian berlanjut menyapa puluhan ribu massa pada kampanye terbuka di Lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang kemudian menyapa relawan di Istana Maimon.

Sedangkan Mahfud MD, menuju Kabupaten Simalungun kemudian turun ke Lapangan Astaka Pancing Deli Serdang dan terbang lagi ke Kabupaten Asahan.

Ganjar Pranowo mengatakan, kunjungannya ke Belawan untuk mendengarkan berbagai suara dari kalangan nelayan. Di sana, Ganjar memilih untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keinginan para nelayan.

“Dari KNIA saya langsung turun ke Belawan ini. Saya ingin mendengar langsung apa saja yang menjadi keluhan para nelayan,” katanya mengajak sejumlah nelayan untuk menyampaikan keluh kesahnya.

Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh sejumlah nelayan yang menyampaikan berbagai keluhan mereka. Di antaranya kesulitan dalam mendapatkan bea balik hak milik kapal hingga kesulitan dalam mendapatkan BBM Solar bersubsidi. Tidak hanya itu bantuan kepada nelayan yang belum tepat sasaran mulai dari bantuan sosial hingga bantuan program pemerintah lainnya yang masih belum menyentuh para nelayan.

“Semua bantuan itu tidak tepat sasaran karena datanya yang belum tepat. Ini yang akan kita perbaiki lewat kartu sakti. Satu kartu saja untuk seluruh identitas yang diperlukan, jadi semua urusan ini hanya menggunakan satu kartu saja,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kampanye terbuka di Lapangan Astaka, Ganjar Pranowo menegaskan mereka akan hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Hal itu dapat mereka lakukan jika diamanahkan menjadi pemimpin lewat Pemilu 2024.

“Saya ingin sampaikan lagi bahwa pemerintahan ini mesti dilaksanakan dengan baik. Proses pemilunya dari awal harus baik,” pungkasnya.

Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD yang hadir menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Paul Baja M Siahaan. Menurutnya, politisi muda PDI Perjuangan ini sangat baik dalam mengemban tugas dan jabatan sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumatera Utara.