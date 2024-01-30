RPA Perindo Ajak Caleg Fokus Cetak Suara dan Door to Door Bertemu Rakyat

JAKARTA - Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia, Jeannie Latumahina mengajak seluruh caleg Partai Perindo untuk memaksimalkan potensi agar menang Pemilu 2024 dan fokus menggarap suara.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan RPA Partai Perindo dengan caleg Perindo (Struktur RPA) se-Jabodetabek dan Banten di Kantor Sekretariat RPA Perindo, MNC Tower Lantai 12, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

"Kita dapat memaksimalkan kekuatan menang di semua tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Jeannie yang juga Caleg DPR RI Nomor 2 Jawa Timur 6 Kediri Blitar Tulungagung.

Ia mengajak jajarannya untuk memastikan setiap saksi memastikan tidak ada kecurangan dan mengawal perhitungan suara.

