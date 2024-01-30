Caleg Perindo Tengku Ryan Sebut Stabilitas Harga Sembako Jadi Prioritas Jika Lolos ke DPRD Medan

MEDAN - Persoalan stabilitas harga sembilan bahan pokok (sembako) akan menjadi salah satu prioritas perjuangan Partai Perindo saat berhasil duduk di DPRD Medan dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

Hal itu ditegaskan Calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPRD Medan, Tengku Muhammad Ryan Novandi di sela-sela pelaksanaan Bazar Murah Minyak Goreng yang digelar Partai Perindo di Jalan Letda Sudjono, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Selasa (30/1/2024) petang.

"Iya ini akan jadi prioritas kita. Karena persoalan stabilitas harga sembako ini merupakan persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini. Terbukti dari bazar murah yang kita laksanakan ini. Masyarakat begitu antusias sekaligus menunjukkan bahwa mereka selama ini kesulitan mendapatkan sembako murah," kata Tengku Ryan yang merupakan Caleg nomor urut 1 dari daerah pemilihan Medan-3 (Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung dan Medan Deli) itu.

Tengku Ryan yang merupakan anak dari Gubernur Sumatera Utara ke-17, Tengku Erry Nuradi itu menyebut kesulitan masyarakat mendapatkan sembako murah salah satunya karena daya beli mereka yang terus menurun.

Untuk itu menurut Tengku Ryan, perlu kesinambungan upaya dari seluruh pihak untuk membantu masyarakat meningkatkan penghasilan dan daya beli mereka, serta menjaga ketersediaan sembako yang cukup untuk mencegah terjadinya spekulasi yang berdampak pada tingginya harga.