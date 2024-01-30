Pesan Warga Maluku ke Ganjar: Ciptakan Lapangan Pekerjaan hingga Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - Warga Maluku menanti kepemimpinan Indonesia di bawah Ganjar Pranowo dan Mahud MD. Untuk itu, warga Maluki menitipkan sejumlah pesan bila Ganjar-Mahfud terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.

Pesan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Provinsi Maluku, Benhur Watubun dalam acara Hajatan Rakyat di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

"Kami menanti karena ingin menitipkan sekuruh rakyat Indonesia ini di bawah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Karena itu selaku rakyat Maluku, kami titipkan pesan kepada Pak Ganjar jika Bapak dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi Presoden RI, maka lihatlah masyarakat Maluku, kami masih di bawah angka kemiskinan," kata Benhur.

Ia pun berharap Ganjar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak agar bisa menekan angka kemiskinan. Selain itu, Benhur berharap Ganjar bisa menciptkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

"Lapangan kerja perlu tersedia, masih banyak pengangguran, perlu ada pemerataan pembangunan dan juga pemekaran daerah otonomi baru," teranv Benhur.

"Kami harapkan di bawah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, republik ini harus dilabuhkan dengan sebaik-baikmya, supaya kapal Indonesia menjado laju menjadi Indonesia unggul," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)