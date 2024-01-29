Imbau Pendukungnya Kendalikan Diri, Ganjar: Pilihan Kita Beda, tapi Hormatilah Pilihan Itu

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengimbau para pendukungnya untuk tidak terpengaruh terhadap panasnya iklim politik saat ini. Hal itu diungkapkan Ganjar saat hadiri kampanye terbuka bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

Mulanya, Ganjar mengaku bahagia melihat antusiasme masyarakat Kota Ambon hadiri acara tersebut. Ia menilai, sebagian besar warga Ambon memiliki suara merdu dan bagus.

BACA JUGA:

Slank Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud, Optimistis Bisa Libas Penyelewengan

"Mereka semua adalah orang-orang bisa membikin hati bahagia," kata Ganjar yang langsung disambut sorak sorai warga yang datang di tengah teriknya sinar matahari.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun mengaku tak menghiraukan teriknya mentari yang menyengat Kota Ambon saat itu. Ia lebih memilih menikmati panasnya sinar matahari tersebutm

BACA JUGA:

"Mohon maaf kalau panasnya matahari buat saya tidak terlalu menghiraukan, kami akan nikmati panasnya matahari ini karena itulah Tuhan berikan kepada kita," terang Ganjar.

"Tapi ingat kita harus bisa kendalikan dari panasnya politik. Kendalikan itu. Mungkin pilihan kita berbeda, tapi hormatilah pilihan itu, sebagai bentuk ekspresi warga negara," imbuhnya.