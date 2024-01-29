Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Imbau Pendukungnya Kendalikan Diri, Ganjar: Pilihan Kita Beda, tapi Hormatilah Pilihan Itu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:57 WIB
Imbau Pendukungnya Kendalikan Diri, Ganjar: Pilihan Kita Beda, tapi Hormatilah Pilihan Itu
Ganjar di Ambon. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengimbau para pendukungnya untuk tidak terpengaruh terhadap panasnya iklim politik saat ini. Hal itu diungkapkan Ganjar saat hadiri kampanye terbuka bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

Mulanya, Ganjar mengaku bahagia melihat antusiasme masyarakat Kota Ambon hadiri acara tersebut. Ia menilai, sebagian besar warga Ambon memiliki suara merdu dan bagus.

BACA JUGA:

Slank Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud, Optimistis Bisa Libas Penyelewengan 

"Mereka semua adalah orang-orang bisa membikin hati bahagia," kata Ganjar yang langsung disambut sorak sorai warga yang datang di tengah teriknya sinar matahari.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun mengaku tak menghiraukan teriknya mentari yang menyengat Kota Ambon saat itu. Ia lebih memilih menikmati panasnya sinar matahari tersebutm

 BACA JUGA:

"Mohon maaf kalau panasnya matahari buat saya tidak terlalu menghiraukan, kami akan nikmati panasnya matahari ini karena itulah Tuhan berikan kepada kita," terang Ganjar.

"Tapi ingat kita harus bisa kendalikan dari panasnya politik. Kendalikan itu. Mungkin pilihan kita berbeda, tapi hormatilah pilihan itu, sebagai bentuk ekspresi warga negara," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement