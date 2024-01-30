Bazar Minyak Goreng Perindo di Medan Tembung Diserbu Warga

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar minyak goreng murah di Jalan Letda Sujono Gang Saudara, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Selasa (30/1/2024) petang.

Ratusan warga yang telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi dari Partai Perindo, hadir menyerbu bazar tersebut. Sekitar 300 kantong minyak goreng ukuran 1 liter yang disediakan, habis dalam beberapa menit saja.

Hadir dalam pasar murah itu, Ketua DPW Perindo Sumatera Utara yang juga calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan dan Wakil Ketua DPW Perindo Sumut yang juga caleg DPRD Medan, Tengku Muhammad Ryan Novandi.

Rudi Zulham Hasibuan mengatakan, kegiatan bazar murah ini menjadi bukti nyata kehadiran Partai Perindo yang selalu memberikan manfaat dengan membantu masyarakat.

"Lewat pasar murah ini, masyarakat yang telah memiliki KTA Berasuransi Perindo, bisa membeli minyak goreng dengan cukup membayar Rp 5 ribu untuk setiap liternya. Ini jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang saat ini telah menembus Rp 15 ribu per liter," kata Rudi yang maju sebagai caleg dengan nomor urut 1 dari daerah pemilih Sumatera Utara-I/Medan A itu.

Rudi mengatakan bazar minyak goreng murah yang mereka lakukan hari ini merupakan titik kedelapan yang sudah mereka lakukan dalam sebulan terakhir. Rudi berharap bazar murah ini dapat bermanfaat dan membekas di hati warga.

"Kami yakin dengan kesetiaan kami dengan rakyat akan dibalas dengan kesetiaan pula dari masyarakat," pungkas Rudi.