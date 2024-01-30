Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kenalkan Perindo, Caleg Ferry Kurnia Silaturahmi Bersama Warga Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:07 WIB
Kenalkan Perindo, Caleg Ferry Kurnia Silaturahmi Bersama Warga Bandung
Caleg Perindo, Ferry Kurnia (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) nomor urut 1 dari Partai Perindo, Dr. H. Ferry Kurnia R, M. Si. menggelar silaturahmi bersama warga di Gg. Tegal Lega III RW 06 Kota Bandung, Selasa (30/1/2024).

Pada kesempatan ini, Ferry Kurnia turut didampingi Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) nomor urut 1, Nuke Purwani dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Regol, Astana Anyar, Bojongloa Kaler nomor urut 1, Adi Wibowo, A.MD.

Ferry mengatakan, selain silaturahmi, dirinya juga menyosialisasikan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kepada masyarakat serta mengenalkan para caleg-calegnya.

"Hal yang menjadi perhatian kita adalah kita hadir untuk masyarakat dan tentunya juga kita berharap masyarakat mengenal lebih jauh soal Partai Perindo beserta para calegnya," ucap Ferry ditemui di lokasi.

Ferry berharap, kehadirannya langsung di tengah masyarakat, membuat mereka yakin untuk memilih partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 nanti.

"Baik saya, Bu Nuke dan Pak Adi itu betul-betul dikenal oleh masyarakat dan terpatri di hati masyarakat, sehingga masyarakat sudah bisa menentukan pilihannya ke Partai Perindo," katanya.

Halaman:
1 2
      
