Warga Depok Terbantu Lewat Program Kacamata Baca dan Minyak Goreng Murah dari Partai Perindo

DEPOK - Warga Kampung Lio, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, merasa terbantu dengan digelarnya program kacamata baca dan minyak gorang murah dari Partai Perindo.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (30/1/2024) sore ini, juga dihadiri para caleg yang diusung Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Mereka adalah Vicky Prasetyo (Caleg DPR RI Dapil Jabar VI Partai Perindo), Rere Tati Sri Hardina (Caleg DPRD Kota Depok Dapil 1 Pancoran Mas Partai Perindo), dan Arjun Sitorus (Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil VIII Depok-Bekasi Partai Perindo).

Dalam kesempatan itu, mereka menggalakan program kacamata baca dan minyak goreng murah kepada warga setempat.

Hal itu pun disambut baik lantaran program ini dinilai sangat membantu masyarakat.

"Hari ini kita dari Partai Perindo ditemani oleh Calon Anggota DPR RI mas Vicky Prasetyo dan bapak Arjun Sitorus ada kegiatan Bazzar Murah Kacamata Baca di Kampung Lio, Depok, RW 13 dan satu lagi tebus kemurahan minyak goreng," kata Rere.