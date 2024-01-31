Caleg Perindo Blusukan dan Gelar Tebus Murah Minyak Goreng di Depok

DEPOK - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Perindo Depok sekaligus Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil Jabar VIII (Depok-Bekasi), Anwar Nurdin blusukan dan menggelar bazar tebus murah minyak goreng kemasan di RW 1 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (31/1/2024).

"Kami hari ini bersama Ketua DPD Perindo Depok sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat VIII (Depok-Bekasi), Anwar Nurdin blusukan dan menggelar tebus murah minyak goreng kemasan di RW 1 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas," kata Rere kepada wartawan.

BACA JUGA: Tokoh Masyarakat Warga Jagakarsa Berikan Apresiasi di Kegiatan Partai Perindo

Rere yang maju dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga turut mensosialisasikan cara pencoblosan surat suara untuk Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD dihadapan ratusan emak-emak.

"Kegiatan hari ini dihadiri kurang lebih 200 emak-emak. Kami juga mensosialisasikan surat suara Pemilu 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu menyebut bahwa warga dapat menebus minyak goreng kemasan secara cuma-cuma seharga Rp3 ribu.

"Hari ini warga tebus murah minyak goreng 450ml seharga Rp3 ribu," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)