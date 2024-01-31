Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Blusukan dan Gelar Tebus Murah Minyak Goreng di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |16:19 WIB
Caleg Perindo Blusukan dan Gelar Tebus Murah Minyak Goreng di Depok
Caleg Partai Perindo gelar bazar murah di Depok (Foto : MPI)
A
A
A

DEPOK - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Perindo Depok sekaligus Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil Jabar VIII (Depok-Bekasi), Anwar Nurdin blusukan dan menggelar bazar tebus murah minyak goreng kemasan di RW 1 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (31/1/2024).

"Kami hari ini bersama Ketua DPD Perindo Depok sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat VIII (Depok-Bekasi), Anwar Nurdin blusukan dan menggelar tebus murah minyak goreng kemasan di RW 1 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas," kata Rere kepada wartawan.

Rere yang maju dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga turut mensosialisasikan cara pencoblosan surat suara untuk Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD dihadapan ratusan emak-emak.

"Kegiatan hari ini dihadiri kurang lebih 200 emak-emak. Kami juga mensosialisasikan surat suara Pemilu 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu menyebut bahwa warga dapat menebus minyak goreng kemasan secara cuma-cuma seharga Rp3 ribu.

"Hari ini warga tebus murah minyak goreng 450ml seharga Rp3 ribu," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement