Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Warga Palestina Makan Rumput dan Minum Air yang Tercemar saat Kelaparan Melanda Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |16:18 WIB
Warga Palestina Makan Rumput dan Minum Air yang Tercemar saat Kelaparan Melanda Gaza
Warga Palestina makan rumput dan minum air yang tercemar saat kelaparan melanda Gaza (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA – Kehidupan warga Gaza di Palestina kian hari semakin sulit dan menyedihkan akibat Israel terus membombardir wilayah itu. Mereka susah mendapatkan makanan dan air yang layak untuk dikonsumsi diri sendiri dan keluarganya.

Hanadi Gamal Saed El Jamara, 38, mengatakan hanya tidur yang bisa mengalihkan perhatian anak-anaknya dari rasa lapar yang menggerogoti perut mereka.

Saat ini, ibu tujuh anak ini mendapati dirinya mengemis di jalanan Rafah yang berlumpur, di selatan Gaza.

Dia mencoba memberi makan anak-anaknya setidaknya sekali sehari, sambil merawat suaminya, seorang pasien kanker dan diabetes.

“Sekarang mereka lemah, selalu diare, wajah mereka kuning,” terang El Jamara, yang keluarganya mengungsi dari Gaza utara, kepada CNN pada 9 Januari.

“Putri saya yang berusia 17 tahun memberi tahu saya bahwa dia merasa pusing, suami saya tidak makan,” lanjutnya.

“Kami sekarat perlahan-lahan,” ujarnya.

“Saya pikir lebih baik mati karena bom, setidaknya kita akan menjadi martir. Tapi sekarang kami sekarat karena kelaparan dan kehausan,” tambahnya.

Ketika Gaza semakin menuju ke arah kelaparan skala besar, warga sipil dan petugas kesehatan yang menjadi pengungsi mengatakan kepada CNN bahwa mereka kelaparan agar anak-anak mereka dapat makan apa yang tersedia. Jika warga Palestina menemukan air, kemungkinan besar air tersebut tidak dapat diminum. Ketika truk-truk bantuan mulai berdatangan ke wilayah tersebut, orang-orang saling berhamburan untuk mengambil bantuan.

Anak-anak yang hidup di jalanan, setelah terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat pemboman Israel, menangis dan berebut roti basi. Yang lainnya dilaporkan berjalan berjam-jam dalam cuaca dingin untuk mencari makanan, sehingga berisiko terkena serangan Israel.

Arif Husain, kepala ekonom di Program Pangan Dunia (WFP), mengatakan kepada CNN, bahkan sebelum perang, dua dari tiga orang di Gaza bergantung pada bantuan pangan. Warga Palestina diketahui telah menjalani 17 tahun blokade parsial yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement