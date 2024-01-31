Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tokoh Paling Toleran, Masyarakat Lintas Etnis Kalbar Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |18:19 WIB
Tokoh Paling Toleran, Masyarakat Lintas Etnis Kalbar Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo di Kalbar (Foto : Istimewa)
A
A
A

PONTIANAK - Ribuan masyarakat lintas etnis se-Kalimantan Barat berkumpul di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (31/1/2014).

Mereka mengenakan pakaian adat dan etnis masing-masing. Massa juga sangat antusias menyambut kedatangan calon presiden 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo.

Teriakan Ganjar Presiden langsung menggema ketika mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu tiba di lokasi, sekitar pukul 11.00 WITA. Para tokoh adat dan ketua organisasi etnis berbaris menyambut Ganjar dengan ramah. Ada perwakilan dari tokoh Dayak, Tionghoa, Papua, Jawa, Minang, Batak, Madura dan lainnya.

"Selamat datang di Kota Khatulistiwa Pak Ganjar. Kami sangat bangga Bapak datang ke sini," ucap beberapa tokoh adat dan etnis menyambut Ganjar.

Ketua Dewan Pembina Dewan Adat Daerah (DAD) Kalbar, Lazarus mengatakan, masyarakat Kalbar sangat antusias menyambut Ganjar. Kehadiran para tokoh dan ketua organisasi etnis di tempat itu menjadi bukti bahwa mereka sepakat mendukung Ganjar-Mahfud.

"Semua tokoh adat berkumpul di sini. Ini mewakili seluruh organisasi dari kelompok etnis dan adat di Kalimantan Barat,”ujar Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Mahfud di Kalbar tersebut.

“Kami semua mendukung Pak Ganjar, kami siap memenangkan bapak di Kalbar," ucap Lazarus disambut teriakan kompak ribuan masyarakat adat Kalbar.

"Ganjar Presiden. Ganjar Mahfud menang, menang, menang," teriak mereka kompak.

Salah satu tokoh adat Dayak, Henusa mengatakan, masyarakat lintas etnis Kalbar kompak mendukung Ganjar karena ia dianggap sebagai tokoh paling toleran. Selama menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jateng dua periode, Ganjar bisa melakukan harmonisasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement