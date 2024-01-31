Gempa M3,2 Guncang Pangandaran Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,2 mengguncang Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (31/1/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:57 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.2, 31-Jan-2024 01:57:49WIB, Lok:8.50LS, 107.82BT (116 km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )