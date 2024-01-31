Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rumah 2 Lantai di Pemukiman Padat Penduduk di Sukabumi Terbakar

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |03:39 WIB
Rumah 2 Lantai di Pemukiman Padat Penduduk di Sukabumi Terbakar
Kebakaran rumah di Sukabumi (Foto: MPI)
SUKABUMI - Sebuah rumah di Kampung Babakan Caringin, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, alami kebakaran hebat pada Selasa (30/1/2024) sekira pukul 22.30 WIB.

Petugas pemadam kebakaran (Damkar) berjibaku selama 1,5 jam untuk menjinakkan api.

Rumah 2 lantai yang terletak di pemukiman padat tersebut, rusak tidak bisa ditempati untuk sementara. Api yang menghanguskan atap dan bangunan lantai 2 yang terbuat dari material kayu, membuat bahan mudah terbakar tersebut ambruk menimpa barang-barang yang berada di ruang tamu.

Ketua RT setempat, Erna Hayati mengatakan, kejadian kebakaran tersebut diduga berawal dari korsleting listrik pada jaringan yang ada di bagian ruangan dapur. Percikan api yang menyambar kompor gas, lalu membesar dan mulai membakar barang-barang yang ada di sekitarnya.

"Terjadi kepanikan, warga semua pada keluar, saya juga sampai gemetaran karena rumah saya persis berada di samping rumah yang terbakar. Langsung saja saya hubungi pemadam kebakaran," ujar Erna kepada MNC Portal Indonesia di lokasi kejadian kebakaran tersebut.

Api yang cepat membesar, lanjut Erna, membuat penghuni rumah langsung keluar menyelamatkan diri. Sebanyak 3 Kepala Keluarga (KK) dengan 5 jumlah jiwa berhasil selamat dari kobaran api yang terus membesar menghanguskan harta benda dan bangunan tempat tinggal tersebut.

