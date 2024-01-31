Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Orang Diamankan Imbas Ledakan di RS Semen Padang

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |02:55 WIB
3 Orang Diamankan Imbas Ledakan di RS Semen Padang
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
PADANG - Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono mengatakan bahwa pihaknya mengamankan 3 orang dalam insiden ledakan di Rumah Sakit Semen Padang, Jalan By Pass Padang, Sumatera Barat, Senin 30 Januari 2024 sore.

"Sementara ada tiga orang diamankan, tapi kan itu akan berkembang. Kami kan tidak akan menjusti siapa yang salah, mereka lalai atau mereka mungkin ada sesuatu, itu yang kita selidiki lebih lanjulanjut," katanya.

Kata Kapolda, penyelidikan ini dilakukan bentuk SOP dari kepolisian. Menurutnya ini diduga ada mal praktik dari instalasi AC sehingga terjadi kekeliruan.

"Nanti akan kita dalami dari para pekerja. Ledakan ini ada pengelasan yang kebetulan ada percikan api," ujannya.

Akibat ledakan ini beberapa loteng dan kaca jendela pecah di rumah sakit tersebut. Sementara sebanyak 102 pasien yang sedang dirawat dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat di Kota Padang.

Ledakan itu tidak ada menelan koran jiwa, namun terdapat korban mengalami luka-luka lantaran terkena pecahan kaca.

(Fakhrizal Fakhri )

      
