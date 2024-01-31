Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Imbas Ledakan Rumah Sakit Semen Padang, Pelayanan Ditutup Sementara

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |03:25 WIB
Imbas Ledakan Rumah Sakit Semen Padang, Pelayanan Ditutup Sementara
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
PADANG - Operasional Rumah Sakit Semen Padang ditutup sementara imbas enam outdoor instalasi AC meledak. Alhasil pelayanan di rumah sakit tersebut dihentikan.

Direktur Utama RS Semen Padang dr Selfi Farisha mengatakan bahwa pelayanan pasien baik itu sedang dirawat, rawat jalan serta unit gawat darurat dihentikan sementara.

"Semua pasien yang sedang dirawat saat ini telah dirujuk ke rumah sakit lain karena sekarang ini tidak ada pelayanan sama sekali di rumah sakit ini, akibat ledakan AC," kata Farisha, Selasa (30/1/2024).

Kata Farisha, bagi pasien yang sedang rawat jalan dipulangkan begitu juga yang sedang di unit gawat darurat atau mencari rumah sakit lain.

Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap penyebab ditutup pelayanan rumah sakit karena bagian pelayanan itu rusak akibat ledakan AC tersebut.

"Jadi ruang pelayanan ada di lantai satu, disampingnya itu depan lift salah satu bagian AC yang meledak membuat ruang pelayanan itu rusak, makanya ditutup tapi berberapa bagian ruangan juga mengalami kerusakan," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
