Momen Polisi Sosialisasi Pemilu hingga ke Pulau Terluar

BENGKALIS - Polsek Bengkalis, Polres Bengkalis gencar melakukan kunjungan ke desa desa terpencil khusunya daerah pulau terluar. Kali ini petugas melakukan kunjungan ke Desa Pangkalan Batang, yang merupakan daerah pulau terluar di wilayah perbatasan Selat Malaka dengan Malaysia.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan imbauan dan pesan damai terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek Bengkalis AKP Faisal didampingi Kanit Intelkam Aipda Tri Mardoni dan Bhabinkamtibmas Desa Pangkalan Batang Bbrgadir Rozi. Mereka menyampaikan pesan pemilu damai kepada masyarakat setempat.

Desa Pangkalan Batang, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, memiliki posisi strategis, dan keamanan serta ketertiban di wilayah ini menjadi perhatian khusus.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polsek kita dalam menyukseskan Pemilu 2024 di wilayah kecamatan Bengkalis. Polsek Bengkalis berkomitmen untuk terus menyambangi desa-desa, terutama di pulau-pulau terluar, demi menciptakan pemilu yang damai dan aman," ucap Kapolsek Rabu (31/1/2024).

Kunjungan tersebut mendapat sambutan baik dari Pj. Kepala Desa Syamsul Rizal, Ketua BPD Heriyadi, dan Tokoh Masyarakat Asran Efendi serta masyarakat. Mereka mengucapkan terima kasih atas perhatian Polsek Bengkalis dalam menciptakan pemilu yang damai dan lancar.