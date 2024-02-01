Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jalur Distribusi Logistik Pemilu Rusak, Diperparah saat Hujan Turun

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |12:34 WIB
Jalur Distribusi Logistik Pemilu Rusak, Diperparah saat Hujan Turun
A
A
A

PEKANBARU - Jalan utama di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, Riau rusak parah. Padahal jalur itu merupakan laur utama untuk melalui desa lain.

Terkait hal itu pihak desa bersama kepolisian melakukan perbaikan jalan pada Kamis (2/1/2024). Apalagi jalan itu merupakan jalur utama yang akan dilalui untuk pendistribusian logistik Pemilu ke daerah daerah lain.

Kondisi jalan yang rusak ini semakin dipeparah dengan seringnya hujan turun. Sehingga jalan tanah yang berlumpur itu sulit dilalui. Warga desa dan pihak kepolisan dari Polsek Pinggir, Bengkalis melakukan gotong royong (goro).

Untuk memperbaiki, warga dan personil kepolisian melakukan penimbunan dengan kayu dan tanah. Alat berat juga diperbantukan untuk memperbaiki jalan poros tersebut yang merupakan akses utama yang dilalui warga

Topik Artikel :
Polda Riau Bengkalis Pemilu 2024
