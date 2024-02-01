Advertisement
HOME NEWS JATENG

Alumni FT Undip: Ganjar-Mahfud Miliki Kapasitas Mumpuni dan Rekam Jejak yang Baik

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |03:16 WIB
Alumni FT Undip: Ganjar-Mahfud Miliki Kapasitas Mumpuni dan Rekam Jejak yang Baik
Alumni Undip dukung Ganjar-Mahfud MD
A
A
A

SEMARANG – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo – Mahfud MD dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sehingga pantas untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Mereka juga dinilai memiliki pengaman dan rekam jejak yang baik.

Hal itulah yang membuat Bima Septa Putra Dima (22) yang baru lulus dari Fakultas Teknik (FT) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mendukung paslon Ganjar – Mahfud di gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) mendatang.

“Pilihan Pilpres sekarang condong ke-03,” ungkapnya usai hadir di kegiatan bertajuk Ngobrol Daging 24 SKS Bersama Denny Siregar dan Eko Kuntadhi, di Kota Semarang, Rabu (31/1/2024) malam.

Dia berargumen, ketika ada beberapa catatan tersendiri saat Ganjar maupun Mahfud menjabat, adalah hal yang wajar. Sebab, kata dia, keduanya memiliki waktu memimpin yang cukup lama. Catatan-catatan itulah yang harus dijadikan aspirasi ke depan sehingga tidak terulang.

“Walau pun saya di sini mendukung 03 sepenuh hati, tapi ketika mereka nanti menang di sini saya juga akan menjadi oposisi. Karena apa, karena pemerintahan yang baik itu yang mendengarkan rakyatnya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
