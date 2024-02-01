Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cerita Eko Kuntadhi Pernah Dipanggil Jokowi, Ditanya Siapa Presiden 2024?

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |02:43 WIB
Cerita Eko Kuntadhi Pernah Dipanggil Jokowi, Ditanya Siapa Presiden 2024?
Pegiat Medsos Eko Kuntadhi (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi bercerita bersama Denny Siregar pernah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sempat ditanya siapa kira-kira Presiden 2024.

“Kami jawab, Ganjar Pranowo,” ceritanya pada kegiatan bertajuk Ngobrol Daging 24 SKS Bersama Denny Siregar dan Eko Kuntadhi, di Kota Semarang, Rabu (31/1/2024) malam.

Eko mengatakan pilihan kepada Ganjar itu bukan tanpa sebab. Salah satunya, cerita dia, ketika terjadi konflik kasus Wadas, yakni pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jateng yang notabene adalah proyek strategis nasional (PSN) alias proyek pemerintah pusat, namun Ganjar yang saat itu menjabat Gubernur Jateng mau pasang badan turun ke tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan.

“Ganjar mau pasang badan untuk kepentingan masyarakatnya, dan hari ini masih disalahkan, difitnah-fitnah tetapi (Ganjar) tidak pernah menyalahkan. Inilah pemimpin. Jadi kami pilih Ganjar,” lanjutnya pada kegiatan yang juga dihadiri anak-anak muda itu.

“Kita tidak sedang jadi tim sukses belaka. Karena pemimpin ini akan (menentukan) masa depan kita selanjutnya. Kita memperjuangkan seorang pemimpin, berarti kita sedang memperjuangkan masa depan yang baik buat kita sendiri, buat anak-anak kita sendiri, buat keluarga kita sendiri, memperjuangkan masa depan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement