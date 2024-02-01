Cerita Eko Kuntadhi Pernah Dipanggil Jokowi, Ditanya Siapa Presiden 2024?

SEMARANG – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi bercerita bersama Denny Siregar pernah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sempat ditanya siapa kira-kira Presiden 2024.

“Kami jawab, Ganjar Pranowo,” ceritanya pada kegiatan bertajuk Ngobrol Daging 24 SKS Bersama Denny Siregar dan Eko Kuntadhi, di Kota Semarang, Rabu (31/1/2024) malam.

Eko mengatakan pilihan kepada Ganjar itu bukan tanpa sebab. Salah satunya, cerita dia, ketika terjadi konflik kasus Wadas, yakni pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jateng yang notabene adalah proyek strategis nasional (PSN) alias proyek pemerintah pusat, namun Ganjar yang saat itu menjabat Gubernur Jateng mau pasang badan turun ke tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan.

“Ganjar mau pasang badan untuk kepentingan masyarakatnya, dan hari ini masih disalahkan, difitnah-fitnah tetapi (Ganjar) tidak pernah menyalahkan. Inilah pemimpin. Jadi kami pilih Ganjar,” lanjutnya pada kegiatan yang juga dihadiri anak-anak muda itu.

“Kita tidak sedang jadi tim sukses belaka. Karena pemimpin ini akan (menentukan) masa depan kita selanjutnya. Kita memperjuangkan seorang pemimpin, berarti kita sedang memperjuangkan masa depan yang baik buat kita sendiri, buat anak-anak kita sendiri, buat keluarga kita sendiri, memperjuangkan masa depan,” lanjutnya.