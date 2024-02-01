Advertisement
HOME NEWS JATENG

Denny Siregar Ajak Anak Muda Cari Tahu Rekam Jejak Calon Pemimpin di Pilpres 2024

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |02:32 WIB
Denny Siregar Ajak Anak Muda Cari Tahu Rekam Jejak Calon Pemimpin di Pilpres 2024
Pegiat Medsos Denny Siregar (Foto: MPI)
A
A
A

 

SEMARANG – Pegiat media sosial Denny Siregar mengajak masyarakat luas terutama anak-anak muda untuk belajar sejarah agar bisa mengetahui rekam jejak calon pemimpin di kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Saat ini kita ada di era yang semuanya instan dengan media sosial. Medsos ini yang banyak mengubah persepsi banyak orang tentang bagaimana kita bernegara, bagaimana cara kita memilih pemimpin,” ungkapnya usai kegiatan bertajuk Ngobrol Daging 24 SKS Bersama Denny Siregar dan Eko Kuntadhi, di Kota Semarang, Rabu (31/1/2024) malam.

Sebab itulah, kata Denny, dia berpesan kepada anak-anak muda untuk selalu belajar sejarah.

“Dari sejarah itu kita akan mengetahui rekam jejak calon pemimpin kita. Kita akan tahu siapa yang kita pilih, bukan karena kosmetik, bukan karena cuma joget-joget. Karena kalau salah memilih pemimpin berarti kita akan salah membangun negara ini ke depan,” sambungnya.

Pada kegiatan yang juga dihadiri mahasiswa dan anak-anak muda itu, Denny juga berpesan untuk selalu bisa menjaga konsistensi. Pengalamannya, ujian tidak datang saat sedang kesulitan, justru ujian sebenarnya akan datang ketika sedang berada di puncak.

“Saat di puncak, dunia itu akan datang. Ujian sebenarnya bukan ketika kita melawan, tetapi justru kita berada di puncak kekuasaan dan itu adalah real ujian. Banyak sekarang kita melihat, itu temen-temen dulu itu orangnya reformis, orang-orang yang bisa melawan kekuasaan, tapi ketika digoda dengan semua tawaran-tawaran, mereka akan belok juga. Inilah saat orang akan dinilai dari konsistensinya,” tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
