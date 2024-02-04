Bamagnas DKI Jakarta Dukung Caleg Partai Perindo di Pemilu 2024

BOGOR - Pengurus DPW Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) DKI Jakarta sepakat untuk mendukung Partai Perindo pada Pemilu 2024. Bamagnas akan siap mendukung para calon anggota legislatif dari partai yang bernomor urut 16 itu.

Hal itu dikatakan Ketua DPW Bamagnas DKI Jakarta Pendeta Elider Tampubolon dalam konsolidasi di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Sabtu (3/2/2024).

"Tadi kami sepakat DPW DKI Jakarta mendukung caleg-caleg dari Perindo. Karena, kami punya kerinduan bahwa tanpa anak-anak Tuhan ada di dalamnya, gereja tidak bisa berdiri duduk sama rendah berdiri sama tinggi," ucap Elider.

Diharapkan, caleg dari Partai Perindo dapat mewarnai agenda perpolitikan di Indonesia. Termasuk memberikan kontribusinya untuk masyarakat luas.