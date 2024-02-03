Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Tebus Murah Kacamata Baca di Depok, Vicky Prasetyo : Perindo Beri Manfaat ke Warga

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |23:44 WIB
Gelar Tebus Murah Kacamata Baca di Depok, Vicky Prasetyo : Perindo Beri Manfaat ke Warga
JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil Jabar VI, Vicky Prasetyo melakukan kunjungan ke wilayah kota Depok, tepatnya di RT 2 RW 7 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, pada Sabtu (3/2/2024).

Lawatan Vicky dibersamai oleh Caleg Perindo untuk DPRD Kota Depok Dapil 1 Pancoran Mas, Rere Tati Sri, dalam rangkaian agenda Pemeriksaan Mata Gratis dan tebus murah Rp2000 Kacamata Baca Lansia serta bazaar tebus murah Minyak Goreng Rp3000.

Vicky mengatakan dirinya mengapresiasi kunjungannya kali ini di Rangkapan Jaya, Kota Depok, karena dapat kembali bertemu sapa. Vicky yang mengunjungi dapil dari Rere tersebut, ikut merasakan militansi para warga yang menyambut setiap kehadiran Perindo di sana.

"Saya apresiasi sekali dengan kunjungan ke Rangkapan Jaya, Kota Depok, khususnya di dapilnya ibu Rere. Luar biasa," jelas Vicky, Sabtu (3/2/2024).

Presenter kondang ini pun mengatakan dirinya senang dapat mewakili Perindo di provinsi Jawa Barat. Hal ini diungkapkannya lantaran visi dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, sesuai dengan semangatnya yang ingin terus memberikan manfaat.

