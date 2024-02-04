Caleg Perindo Venna Melinda Bagikan 1.000 Liter Minyak Goreng Murah ke Warga di Kediri

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda tidak lelah membantu masyarakat.

Di sela kampanye di wilayah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Venna tidak berhenti menggelar bazar minyak goreng murah.

Venna Melinda telah membuktikan Perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Pada bazar kali ini Venna Melinda menyiapkan sebanyak 1.000-1.500 liter minyak goreng per hari dan sontak diserbu warga. “Diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako,” tutur Venna Melinda Sabtu (32/2024).

Di lokasi terlihat lebih dari 500 warga yang rela mengantri demi mendapatkan minyak goreng murah. Minyak goreng yang di pasaran seharga Rp 15.000- Rp17.000 per liter, di bazar Perindo hanya dijual Rp 5.000 per liter.

Di sela kegiatan bazar Venna juga mensosialisasikan Partai Perindo, yakni partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Perindo memiliki sejumlah program pro rakyat, yakni selain bazar minyak goreng murah, juga program KTA berasuransi Perindo, bantuan gerobak untuk UMKM dan operasi bibir sumbing.