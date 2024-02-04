Venna Melinda Gelar Bazar Migor Murah, Warga Kediri: Terima Kasih Perindo

KEDIRI - Bazar minyak goreng murah menjadi salah satu program pro rakyat Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda.

Dalam bazar minyak goreng murah yang digelar Perindo di wilayah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, minyak goreng dijual harga Rp 5.000 per liter. Sementara harga minyak goreng di pasaran Rp 15.000 per liter.

Ayu, salah seorang warga Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang mendapatkan minyak goreng murah mengaku senang lantaran merasa telah dibantu.

“Terima kasih Perindo yang telah membantu kebutuhan warga dengan bazar minyak goreng murah,” tutur Ayu kepada MPI Sabtu (3/2/2024).

