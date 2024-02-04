Ribuan Warga Batu Putih OKU Siap Dukung Caleg Perindo

BATURAJA - Tak ingin tertipu dengan janji caleg yang enggan memperhatikan masyarakat. Warga di Desa Batu Putih blak blakan dengan Caleg Perindo OKU Andaran Simbolon saa ribuan masyarakat Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat menghadiri sosialisasi dan pembekalan saksi Calon Legislatif (Caleg).

Masyarakat yang hadir mengungkapkan saat tanya jawab dengan Andaran Simbolon, jika selama ini banyak oknum anggota DPRD OKU yang sudah duduk tidak memperhatikan wilayah mereka dan terkesan hanya butuh saat pemilihan saja.

Namun, melihat Andaran Simbolon diakui masyarakat akan memperhatikan mereka. Pasalnya, beberapa bukti telah dirasakan masyarakat diantaranya program kesehatan gratis yang telah lama dijalankanya.

"Hampir satu tahun terkena diabetes kaki saya hampir dipotong, Alhamdulillah sekarang sudah sembuh sembilan puluh persen, kemarin sempat takut untuk berobat tapi setelah ada bantuan dari Andaran Simbolon saya dibantu tanpa biaya sepeser pun, " beber

Hal senada disampaikan, yang menderita sakit mata, dirinya sendiri mengaku sudah enak kali berobat ke kota Palembang menggunakan mobil milik Andaran Simbolon melalui yayasanya.