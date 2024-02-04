Ada Bazar Migor Murah, Warga Deliserdang : Perindo Paling Bisa Buat Ibu-Ibu Senang

DELISERDANG - Sekira 500 orang warga yang didominasi emak-emak, menghadiri bazar murah minyak goreng (migor) yang digelar Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan Diponegoro Gang Desa, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat, 2 Februari 2024 petang.

Mereka hadir untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual hanya seharga Rp 5 ribu per liter. Jauh lebih murah ketimbang harga di pasaran yang kini telah berada di atas Rp 15 ribu per liter.

Dewi (33), warga Desa Cinta Rakyat merasa begitu terbantu dengan adanya bazar murah minyak goreng Perindo ini. Menurutnya bazar murah sembako selalu ditunggu oleh emak-emak sepertinya yang sering kali kekurangan uang belanja akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok.

"Terbantulah, minyak kan sekarang mahal, sembako mahal. Dengan ada pasar murah ini bisa sedikit membantu warga sini. Bisa membuat senang ibu-ibu. Perindo paling bisa buat ibu-ibu senang," kata Dewi.

Dewi berharap bazar murah ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Baik oleh Perindo melalui wakil-wakilnya di legislatif maupun oleh pemerintah daerah.