Gelar Bazar Murah Migor, Caleg Perindo RR Sasmaya Hati Serap Aspirasi Emak-Emak Deliserdang

MEDAN - Caleg DPRD Sumatera Utara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk daerah pemilihan Sumatera Utara-III (Deliserdang), RR Sasmaya Hati, menghadiri gelaran Bazar Murah Minyak Goreng yang digelar Partai Perindo di Jalan Diponegoro Gang Desa, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024.

RR Sasmaya Hati hadir bersama Caleg DPR-RI Dr. Tengku Erry Nuradi dan Caleg DPRD Deliserdang, Irwan Lubis SPd.

Di gelaran bazar murah itu, caleg perempuan yang kerap dipanggil Rara itu mendengarkan langsung aspirasi dari sekitar 500 orang warga yang didominasi emak-emak. Menurut Rara, pada umumnya suara perempuan, ibu-ibu itu ingin harga-harga yang murah serta kecukupan ekonomi dalam keluarga.

"Di sini saya sebagai caleg DPRD Sumut, mencoba menerima aspirasi mereka dan uneg-uneg dari ibu-ibu semua. Bagaimana agar mereka lebih bisa berkarya dan mendapatkan income tambahan selain sebagai ibu rumah tangga. Mereka tetap ingin diberdayakan dalam masyarakat dan juga terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi rakyat," kata Rara.

Rara menyebut kaum perempuan, khususnya yang hidup dalam kondisi marginal, sangat membutuhkan peran pemerintah. Utamanya untuk menyediakan wadah dan juga fasilitas bagi perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan.