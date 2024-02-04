Warga Subang Doakan Caleg Perindo Aa Oni Suwarman Sukses Masuk Senayan

SUBANG – Warga Pegaden, Kabupaten Subang menyatakan dukungannya untuk Caleg Partai Perindo untuk DPR RI, AA Oni Suwarman. Salah satunya diungkapkan Puji Purwanto yang mendoakan kesuksesan AA Oni.

Majunya AA Oni didukung warga Subang. Mereka mengaku bangga dengan putra asli Subang ini.

“Kami mendoakan agar AA Oni terpilih menjadi anggota DPR,” kata Puji Purwanto, warga Pegaden, Jumat (2/2/2024).

AA Oni Suwarman mengadakan senam sehat bersama warga Subang Ribuan warga hadir di Wisata Taman Angggur Kukulu, Pegaden, Kabupaten Subang.

AA Oni mengatakan, senam bersama ini digelar untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Dia juga menyosialisasikan tata cara mencoblos surat suara dan memilihnya pada Pemilu 2024.

“Jika saya terpilih menjadi anggota DPR, saya berjanji akan memajukan UMKM dan pelaku seni yang ada di daerah,” ucapnya.

Kedatangan caleg Partai Perindo AA Oni Suwarman diiringi dengan kesenian khas Subang Gotong Sisingaan. Dia disambut antusias ribuan warga.