Caleg Perindo Oni Suwarman Senam Bareng Ribuan Warga Subang

SUBANG – Caleg DPR RI dari Partai Perindo, AA Oni Suwarman menggelar senam bersama ribuan warga di Wisata Taman Angggur Kukulu, Pegaden, Kabupaten Subang, Jumat (2/2/2024).

Kedatangan caleg Partai Perindo AA Oni Suwarman diiringi dengan kesenian khas Subang Gotong Sisingaan. Dia disambut antusias ribuan warga.

AA Oni mengatakan, senam bersama ini digelar untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Dia juga menyosialisasikan tata cara mencoblos surat suara dan memilihnya pada Pemilu 2024.

“Jika saya terpilih menjadi anggota DPR, saya berjanji akan memajukan UMKM dan pelaku seni yang ada di daerah,” ucapnya.

Majunya AA Oni didukung warga Subang. Mereka mengaku bangga dengan putra asli Subang ini.

“Kami mendoakan agar AA Oni terpilih menjadi anggota DPR,” kata Puji Purwanto, warga Pegaden.