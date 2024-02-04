Ini Janji Caleg Perindo Oni Suwarman Jika Terpilih Jadi Wakil Rakyat

SUBANG – Caleg Partai Perindo untuk DPR RI, AA Oni Suwarman mengadakan senam sehat bersama ribuan warga Subang di Wisata Taman Angggur Kukulu, Pegaden, Kabupaten Subang, Jumat (2/2/2024).

AA Oni mengatakan, senam bersama ini digelar untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Dia juga menyosialisasikan tata cara mencoblos surat suara dan memilihnya pada Pemilu 2024.

BACA JUGA:

“Jika saya terpilih menjadi anggota DPR, saya berjanji akan memajukan UMKM dan pelaku seni yang ada di daerah,” ucapnya.

Kedatangan caleg Partai Perindo AA Oni Suwarman diiringi dengan kesenian khas Subang Gotong Sisingaan. Dia disambut antusias ribuan warga.

Tokoh seniman Subang, Sandi Firmansyah mengatakan, sangat mendukung pencalonan AA Oni.