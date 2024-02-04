Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Berlangsung Meriah, Warga Subang Sambut Antusias Caleg Perindo Oni Suwarman

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |08:44 WIB
Berlangsung Meriah, Warga Subang Sambut Antusias Caleg Perindo Oni Suwarman
Caleg Perindo Aa Oni Suwarman. (Foto: Yudy Heryawan)
SUBANG – Acara senam sehat warga Subang bersama Caleg Partai Perindo untuk DPR RI, AA Oni Suwarman berlangsung meriah. Ribuan warga hadir didi Wisata Taman Angggur Kukulu, Pegaden, Kabupaten Subang, Jumat (2/2/2024).

Kedatangan caleg Partai Perindo AA Oni Suwarman diiringi dengan kesenian khas Subang Gotong Sisingaan. Dia disambut antusias ribuan warga.

Majunya AA Oni didukung warga Subang. Mereka mengaku bangga dengan putra asli Subang ini.

“Kami mendoakan agar AA Oni terpilih menjadi anggota DPR,” kata Puji Purwanto, warga Pegaden.

Sementara itu tokoh seniman Subang, Sandi Firmansyah mengatakan, sangat mendukung pencalonan AA Oni.

“Kami membutuhkan sosok yang peduli terhadap seniman lokal di Senayan seperti AA Oni,” katanya.

