Buka Akses Belajar di Kampung Nelayan, Caleg Perindo Kolaborasi dengan Relawan Ganjar

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Provinsi Dapil 2 DKI Jakarta, Ani Kusumadewi berkolaborasi dengan Relawan Ganjar dalam menghadirkan rumah bacaan gratis di Kampung Nelayan RW04 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara pada Jumat (2/2/2024).

Ketua Relawan Rakyat Ganjar Mahfud, Iqnal Shalat Sukma Wibowo menyebutkan kehadiran rumah baca tersebut untuk menghadirkan akses pendidikan yang merata di daerah terpencil dan rakyat kecil.

"Hari ini kami menghadirkan rumah baca bersama Partai Perindo di Kampung Nelayan Cilincing. Harapannya anak-anak dapat semakin mudah mengakses pendidikan dan ilmu pengetahuan," ujar Iqnal.

Ia mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan menghadirkan akses internet gratis untuk mendukung pembelajaran anak-anak.

"Jadi nanti kita dukung dengan akses internet gratis supaya anak-anak dapat mengakses konten edukasi yang mendidik dan mendukung pendidikan formal mereka di sekolah dengan filterisasi," kata dia.

Sementara itu perwakilan salah satu sekolah swasta Edric Artha Chandra (15) mengaku dirinya membuat projek agar anak-anak dari ekonomi bawah bisa mengakses buku-buku edukasi berkualitas.

"Untuk mendukung pembelajaran di sekolah, kami membuat project memberikan akses kepada anak-anak dengan menghadirkan lebih dari 100 buku edukasi di rumah baca tersebut," kata Edric.

Ia menjelaskan buku-buku edukasi pendidikan tersebut ada yang menggunakan bahasa Indonesia serta adapula yang menggunakan bahasa Inggris.

"Agar wawasan anak-anak bisa lebih luas dengan membaca berbagai buku ini dan memajukan pendidikan sejak kecil," pungkasnya.

