Caleg Perindo Ananda George Optimis Meraih Suara Maksimal di Jabar 8

CIREBON - Melihat antusiasme dari masyarakat Kota Cirebon, An An Kusmardian atau Ananda George yang kerap disapa Prabu Siliwangi optimis meraih suara maksimal di Jabar 8.

Ananda George dengan menggunakan jubah Prabu Siliwangi berkunjung dan menyapa warga di sejumlah titik yang ada di Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Prabu Siliwangi disambut bak raja oleh ratusan masyarakat mereka langsung berkerumun dan berebut minta foto bareng dengan sosok Prabu Siliwangi.

Melihat dari antusias masyarakat kota cirebon saat menyambut kedatangan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo dapil Jabar VIII, AnAn Kusmardian optimis meraih suara maksimal di jabar 8.

“Dengan melihat antusias masyarakat, saya jadi optimis meraih suara maksimal di jabar 8,“ kata Ananda George usai menyapa warga. Minggu (4/1/2024).