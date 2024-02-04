Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ananda George Optimis Meraih Suara Maksimal di Jabar 8

Abdul Rohman , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |16:43 WIB
Caleg Perindo Ananda George Optimis Meraih Suara Maksimal di Jabar 8
Caleg Perindo (foto: dok MPI)
A
A
A

CIREBON - Melihat antusiasme dari masyarakat Kota Cirebon, An An Kusmardian atau Ananda George yang kerap disapa Prabu Siliwangi optimis meraih suara maksimal di Jabar 8.

Ananda George dengan menggunakan jubah Prabu Siliwangi berkunjung dan menyapa warga di sejumlah titik yang ada di Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Prabu Siliwangi disambut bak raja oleh ratusan masyarakat mereka langsung berkerumun dan berebut minta foto bareng dengan sosok Prabu Siliwangi.

Melihat dari antusias masyarakat kota cirebon saat menyambut kedatangan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo dapil Jabar VIII, AnAn Kusmardian optimis meraih suara maksimal di jabar 8.

“Dengan melihat antusias masyarakat, saya jadi optimis meraih suara maksimal di jabar 8,“ kata Ananda George usai menyapa warga. Minggu (4/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement