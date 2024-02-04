Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Sragen, Kurang 1 Jam Ludes Diserbu Warga

Joko Piroso , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:40 WIB
SRAGEN - Ratusan warga rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah dalam Bazar Minyak Goreng Murah yang diselenggarakan Partai Perindo di Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Minggu (4/2/2024)

Bazar yang digelar di rumah Sri Wahono salah satu tokoh masyarakat desa setempat itu, diluar dugaan mengundang antusiasme tinggi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga.

Pantauan di lokasi, kurang dari satu jam sejak bazar yang diselenggarakan oleh caleg DPR RI dapil IV Jateng nomor urut 01 dari Partai Perindo, BRM Nugroho Iman Santosa itu dibuka, sebanyak 300 botol minyak goreng ludes diborong warga mayoritas dari Desa Katelan.

Dalam bazar itu, minyak goreng 1 liter yang biasa dipasaran dijual antara Rp 14.000 hingga Rp 15.000, kali ini dijual dengan harga murah hanya Rp5.000 per liternya.

"Antusias warga menyambut bazar sangat luar biasa. Warga menilai kegiatan ini sangat membantu dalam memenuhi salah satu kebutuhan bahan pokok sehari-hari," kata Nugroho didampingi caleg DPRD Provinsi dapil VI Jateng nomor urut 01 dari Partai Perindo, Alexander Beri Dala, yang juga ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sragen.

Selain menggelar bazar minyak goreng murah, dalam kesempatan tersebut Nugroho bersama kader Partai Perindo juga melakukan kegiatan pembagian kaos dan kartu perlindungan asuransi kepada warga.

