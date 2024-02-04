Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Venna Melinda Ajak Warga Kediri Senam Sehat dan Bahagia

Solichan Arif , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:44 WIB
Caleg Perindo Venna Melinda Ajak Warga Kediri Senam Sehat dan Bahagia
A
A
A

KEDIRI - Calon anggota DPR RI Partai Perindo dari dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda terus mengajak warga senam bersama.

Senam massal yang bertajuk senam sehat dan bahagia di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri itu diikuti ratusan ibu-ibu atau emak-emak.

Di sela senam massal Venna tidak berhenti mensosialisasikan program pro rakyat Perindo.

Venna menegaskan jika Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Perindo juga mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan," ujarnya kepada Minggu (4/2/2024).

Venna juga mensosialisasikan Partai Perindo berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
