KEDIRI - Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda memakai senam bersama atau senam massal untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Saat berlangsungnya senam massal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Venna tiba-tiba didatangi seorang ibu-ibu yang mengaku sebagai pengagumnya.
Perempuan yang diketahui bernama Yeni Setianingsih, yakni pedagang ikan keliling, langsung memeluk Venna. Ia mendoakan Venna dan Partai Perindo memenangkan Pemilu 2024.
"Sebab Bu Venna (Venna Melinda) merupakan sosok yang peduli dengan masyarakat kecil dan bijaksana," tutur Yeni Setianingsih Minggu (4/2/2024).
Perindo diketahui sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.