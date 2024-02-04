Venna Melinda dan Perindo Didoakan Oleh Pedagang Ikan Keliling Kediri

KEDIRI - Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda memakai senam bersama atau senam massal untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Saat berlangsungnya senam massal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Venna tiba-tiba didatangi seorang ibu-ibu yang mengaku sebagai pengagumnya.

Perempuan yang diketahui bernama Yeni Setianingsih, yakni pedagang ikan keliling, langsung memeluk Venna. Ia mendoakan Venna dan Partai Perindo memenangkan Pemilu 2024.

BACA JUGA: Caleg Perindo Venna Melinda Ajak Warga Kediri Senam Sehat dan Bahagia

"Sebab Bu Venna (Venna Melinda) merupakan sosok yang peduli dengan masyarakat kecil dan bijaksana," tutur Yeni Setianingsih Minggu (4/2/2024).

Perindo diketahui sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.