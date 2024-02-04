Advertisement
HOME NEWS JABAR

APK Lain Diturunkan, Ribuan Spanduk Prabowo-Gibran Dibiarkan Sambut Kedatangan Jokowi di Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |04:25 WIB
APK Lain Diturunkan, Ribuan Spanduk Prabowo-Gibran Dibiarkan Sambut Kedatangan Jokowi di Bandung
Spanduk Prabowo-Gibran bertebaran sepanjang jalan menuju Soreang, Bandung jelang kedatangan Presiden Jokowi (Foto: MPI/Ilman)
A
A
A

BANDUNG - Ribuan spanduk dan banner dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran, muncul di Kabupaten Bandung, menjelang kedatangan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/2/2024).

Dengan berbagai ukuran yang menghiasi sepanjang jalan dari depan Komplek Pemerintah Daerah (Pemda) hingga menuju Gerbang Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja), Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut sempat menjadi sorotan oleh warga.

Awi Jaya, koordinator Pejuang Prabowo-Gibran, mengkonfirmasi bahwa ia lah yang bertanggung jawab atas pemasangan spanduk dan banner tersebut.

 BACA JUGA:

"Memang saya pasang itu di setiap daerah dari 10 hari sebelum masa tenang, sebelum kemarin di Jalak, Margahayu, dan Cileunyi dan termasuk beberapa angkot," ujarnya saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
