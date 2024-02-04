APK Lain Diturunkan, Ribuan Spanduk Prabowo-Gibran Dibiarkan Sambut Kedatangan Jokowi di Bandung

BANDUNG - Ribuan spanduk dan banner dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran, muncul di Kabupaten Bandung, menjelang kedatangan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/2/2024).

Dengan berbagai ukuran yang menghiasi sepanjang jalan dari depan Komplek Pemerintah Daerah (Pemda) hingga menuju Gerbang Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja), Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut sempat menjadi sorotan oleh warga.

Awi Jaya, koordinator Pejuang Prabowo-Gibran, mengkonfirmasi bahwa ia lah yang bertanggung jawab atas pemasangan spanduk dan banner tersebut.

"Memang saya pasang itu di setiap daerah dari 10 hari sebelum masa tenang, sebelum kemarin di Jalak, Margahayu, dan Cileunyi dan termasuk beberapa angkot," ujarnya saat dikonfirmasi.