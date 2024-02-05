Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meski Hujan Deras, Angela Tanoesoedibjo Tetap Semangat Sapa Warga di Sidoarjo

Pramono Putra , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |04:00 WIB
Meski Hujan Deras, Angela Tanoesoedibjo Tetap Semangat Sapa Warga di Sidoarjo
Caleg Perindo Angela Tanoesoedibjo kampanye di Sidoarjo (MPI)
A
A
A

SIDOARJO – Caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur meliputi Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo berkampanye di di Desa Prambon, Sidoarjo, Minggu (4/2/2024). Warga tetap antusias hadir meski cuaca lagi hujan deras.

Angela Tanoesoedibjo mengajak warga Prambon memilih wakil rakyat yang amanah dan antikorupsi di Pemilu 14 Februari .

Di tengah hujan deras disertai angina kencang yang mengguyur kawasan Prambon, Angela Tanoe tetap semangat menyapa langsung ratusan warga yang didominasi emak dari kalangam petani, buruh, dan pedagang.

 BACA JUGA:

Angela bahkan mengajak warga merapat ke dirinya saat lokasi kampanye dilanda hujan deras disertai angina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement