Meski Hujan Deras, Angela Tanoesoedibjo Tetap Semangat Sapa Warga di Sidoarjo

SIDOARJO – Caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur meliputi Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo berkampanye di di Desa Prambon, Sidoarjo, Minggu (4/2/2024). Warga tetap antusias hadir meski cuaca lagi hujan deras.

Angela Tanoesoedibjo mengajak warga Prambon memilih wakil rakyat yang amanah dan antikorupsi di Pemilu 14 Februari .

Di tengah hujan deras disertai angina kencang yang mengguyur kawasan Prambon, Angela Tanoe tetap semangat menyapa langsung ratusan warga yang didominasi emak dari kalangam petani, buruh, dan pedagang.

Angela bahkan mengajak warga merapat ke dirinya saat lokasi kampanye dilanda hujan deras disertai angina.