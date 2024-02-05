Pecah! Senam Partai Perindo Bersama Caleg di Babel Dihadiri Ratusan Orang

BANGKA - Ratusan masyarakat tumpah ruah mengikuti senam bersama pada kegiatan kampanye Partai Perindo di Lapangan Setia Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Kegiatan tersebut mendatangkan 3 orang instruktur senam dari Kota Sungailiat, warga sudah mulai berkumpul dari pukul 07.00 WIB.

Kegiatan senam juga dihadiri para Calon Legislatif (Caleg) DPRI RI, Hermanto Phoeng, Sinta Aprida, Caleg Provinsi Bangka Belitung, serta para Caleg DPRD Kabupaten Bangka.

Caleg DPR RI Hermanto Phoeng atau kerap disapa Aliong mengatakan, Partai Perindo selalu melakukan terobosan dalam berbagai kegiatan untuk mengupayakan masyarakat agar tetap sehat jasmani dan rohani, serta menyosialisasikan Partai Perindo kepada ratusan emak-emak yang hadir.

"Untuk para ibu-ibu kita mengharapkan agar selalu me jaga kesehatan, dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, seperti salah satunya yang kita lakukan hari ini, selain itu juga kita sosialisasi Partai Perindo," kata Aliong.

Dalam kesempatan itu, Aliong sengaja melibatkan seluruh caleg-caleg Perindo yang ada di Bangka Belitung kepada masyarakat.

"Hari ini kami mengadakan Senam Sehat Bersama dengan melibatkan semua caleg-caleg kita yang ada di Bangka Belitung, jadi semua kumpul, sekaligus kita mau mengenal kepqda masyarakat bahwa ini wajah-wajah caleg dari Partai Perindo, kita mohon unuk dukungan masyarakat Bangka Belitung," katanya.

Sebagai kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Hermanto Phoeng menyatakan akan terus menyerap Aspirasi dan keluhan masyarakat setempat.

"Partai Perindo hadir untuk masyarakat kami akan berusaha memberikan yang terbaik masyarakat Bangka Belitung. Kami ini sebagai perwakilan rakyat di senayan nanti, jadi apapun keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan ibu-ibu dan bapak-bapak disini akan kita bawa ke sana," ungkap Aliong.