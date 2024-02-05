Jelang Hari Galungan, Warga Gianyar Terbantu dengan Bazar Murah Partai Perindo

GIANYAR - Warga Gianyar menyebut, minyak goreng murah dari Partai Perindo sangat membantu masyarakat, dimana untuk persiapan Hari Raya Galungan yang akan segera hadir.

Bahkan warga silih berganti datang untuk membeli minyak goreng, sebagian besar masyarakat berharap program ini bisa dibuat berkelanjutan guna membantu masyarakat bawah.

“Kami sangat senang dengan adanya program minyak goreng murah ini, ia bisa menghemat yang biasanya harganya Rp15 ribu sampai dengan Rp16 ribu sekarang bisa dapat harga Rp10 ribu per liter,” ujar Kedek Budiartini.

Dia langsung memborong 4 liter minyak goreng untuk stok di dapurnya menjelang Hari Raya Galungan yang sebentar lagi akan tiba.

“Kami berharap semoga kedepannya ada juga berupa sembako lain yang jauh lebih murah untuk lebih menghemat pengeluarannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Suliana selaku Kelian Adat Banjar Batanancak, mengatakan dengan adanya program minyak goreng murah ini warganya sangat terbantu apa lagi sudah mendekati hari raya.

“Secara ekonomi warganya sangat diringankan, dan kami berharap mendekati Hari Raya Galungan program Partai Perindo seperti ini harus diadakan lagi agar membantu warga,”terangnya.