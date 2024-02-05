Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Koja Harap Partai Perindo Bantu Lebih Banyak UMKM

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:48 WIB
Warga Koja Harap Partai Perindo Bantu Lebih Banyak UMKM
Warga dukung Partai Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Salah satu warga Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara bernama Rina berharap Partai Perindo bisa membantu lebih banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu saat ini gencar mengadakan bazar murah minyak goreng.

“Kedepannya mungkin (Partai Perindo) bisa lebih ngebantu rakyat kecil, kaya pedagang, UMKM-nya bisa menjangkau lebih luas lagi,” ungkap Rina yang mewakili ibu-ibu di Koja, Minggu (4/2/2024).

Rina melihat Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bukan sekedar partai yang diwakili tokoh.

